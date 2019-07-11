باول يتوقع أن عملة فيسبوك الرقمية ستكون موضوعا للنقاش بين وزراء مالية مجموعة السبع

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس إنه يتوقع أن بواعث القلق بشأن خطة فيسبوك لإطلاق عملة رقمية جديدة (ليبرا) ستكون موضوعا رئيسيا للنقاش الأسبوع القادم عندما يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في فرنسا.
وفي اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية في الكونجرس، واجه باول مجددا سلسلة أسئلة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ليبرا التي كشفت فيسبوك النقاب عنها الشهر الماضي.
وكرر باول موقفه الذي عبًر عنه أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء من أنه بالنظر على حجم فيسبوك فإن خطط الشركة لإطلاق عملة رقمية ونظام للمدفوعات خاص بها يتطلب أعلى مستوى من التدقيق من المنظمين الماليين حول العالم.
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