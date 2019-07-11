"البرنامج الوطني لمكافحة التستر" يعلن إلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني خلال 14 شهراً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدأ يوم الأحد القادم الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة " إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني " إحدى مبادرات البرنامج.

على أن يتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً ، ابتداءً من 11/11/1440 هـ الموافق 14/7/2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الالكترونية.

كما تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442 هـ الموافق 25/8/2020م .