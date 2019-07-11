شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة "إينى" فى القاهرة قريبا لمناقشة بدء تشغيل مصنع الإسالة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية، عن احتمال وصول كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية ، خلال الفترة القليلة المقبلة، لفتح ملف محطة الاسالة بدمياط وحل كافة المشاكل المعلقة تمهيدا لشغيل المصنع بعد توقفه عام 2013 .

وتوقعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يتم تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط مرة أخري خلال الربع الأخير من العام الجاري.

يذكر أن مصنع دمياط للإسالة أول مصنع لإسالة الغاز الطبيعي انشئ في مصر باستثمارات إسبانية إيطالية ومشاركة مصرية وقد بدأ الإنتاج في 2005 وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية حوالي5 ملايين طن .

وتوقف المصنع في السنوات الأخيرة لعدم توافر الغازالطبيعي اللازم لتشغيله.

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