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كتب: ضياء السقا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5.
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، في بيان لها: "تؤكد وزارة التموين أن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، وبسعر 5 قروش للرغيف".
من ناحية أخرى، نفت الحكومة، استبعاد بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وقالت وزارة التضامن في بيان لها، إن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توضح حقيقة تخفيض حصة المواطن لـ3 أرغفة.. وتحسم الجدل حول استبعاد أصحاب معاشات من التأمينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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