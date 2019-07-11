الحكومة توضح حقيقة تخفيض حصة المواطن لـ3 أرغفة.. وتحسم الجدل حول استبعاد أصحاب معاشات من التأمينات

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، في بيان لها: "تؤكد وزارة التموين أن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، وبسعر 5 قروش للرغيف".

Advertisements

من ناحية أخرى، نفت الحكومة، استبعاد بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وقالت وزارة التضامن في بيان لها، إن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.

اقرأ أيضا: الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتذاكر القطارات بعد تحريك الوقود