شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الاتصالات: نستهدف مواكبة المعايير الدولية لإختبارت جودة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات يستهدف مواكبة المعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات، والارتقاء بالترتيب الدولي لمصر بسوق الاتصالات العالمي بالإضافة إلى تهيئة السوق المصري لاستقبال خدمات الاتصالات الجديدة كخدمات الجيل الخامس للمحمول وتطبيقاته المختلفة مثل انترنت الأشياء.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاقد مع شركة “ROHDE & SCHWARZ” "رود أند شوارتز" الألمانية والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة، وستعمل الشركة العالمية على نقل الخبرة إلى مهندسى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة خاصة وأن الجهاز لديه كفاءات على أعلى مستوى لإجراء القياسات.

كما قام الجهاز بتطوير وتركيب أحدث وأفضل أجهزة قياسات لجودة الاتصالات بالعالم وتطوير منظومة وأسلوب تشغيل الأجهزة لإصدار تقارير ونتائج كاملة مع بيان أسباب المخالفات المرصودة.

وافتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات المحمول وهو الأول من نوعه بمصر، باستثمارات 50 مليون جنيه ويعتزم المركز إصدار تقرير لقياس جودة خدمات المحمول فى 1 سبتمبر المقبل على أن يتم إصدار تقرير شهرى بهذا الأمر عبر موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شهريا.