شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كليوباترا: صندوق كير هيلثكير خفض حصته بالشركة إلى 37% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مستشفى كليوباترا، إن صندوق كير هيلثكير ال تى دى، باع 504 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.20 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه، لتنخفض حصته من 1.1 مليار سهم بنسبة 69.37% إلى 605 مليون سهم بنسبة 37.87%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم توضح الشركة أسماء المشترين.

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وكانت شركة مستشفى كليوباترا، قد أكدت عدم وجود أي تغير في هيكل المساهمين أو مجلس الإدارة أو فريق الإدارة العليا من قبل شركة كير هيلث كير - المساهم الرئيسي والمالكة لحصة 69.4% من شركة مستشفى كليوباترا.

وجاء ذلك في بيان لبورصة مصر، يوم الثلاثاء الماضى، رداً على ما نشر بعنوان: "أكتيس تقتنص إدارة الصندوق المساهم بمستشفيات كليوباترا، موضحة أن شركة كير هيلث كير تابعة لصندوق كريد هيلث كير المعروف باسم صندوق مجموعة شمال أفريقيا القابضة للمستشفيات.

يذكر أن شركة مستشفى كليوباترا، سجلت صافي ربح بلغ 55.139 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.195 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.