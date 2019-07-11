شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 649.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على شركة كليوباترا، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 19.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 73.14%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.53%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 809.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، 373 ألف جنيه، 297.9 مليون جنيه، 296.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 16969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 107 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.