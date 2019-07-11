الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتذاكر القطارات بعد تحريك الوقود

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كتب: ضياء السقا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود.
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، في بيان لها: "تم التواصل مع وزارة المالية، وبدورها أكدت أن أسعار السجائر المحلية كما هى، ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود".
من ناحية أخرى، نفت الحكومة، زيادة أسعار تذاكر القطارات، عقب تحريك أسعار الوقود.
وأكدت وزارة النقل في بيانها، أن هيئة السكة الحديد ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود الجمعة الماضية، للمرة الخامسة منذ يوليو.
وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر.
وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر إسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.
كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.
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