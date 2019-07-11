الاقتصاد

قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر بعد تسجيلها أعلى مستوى عالميا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل مفاجيء في السوق المصري، الخميس 11 يوليو، بقيمة 10 جنيهات.

ويأتي ارتفاع الذهب عقب صعود الأسعار العالمية، لتسجل أوقية الذهب 1422.43 دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

Advertisements

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 749 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5240 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر بعد تسجيلها أعلى مستوى عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا