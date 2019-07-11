قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر بعد تسجيلها أعلى مستوى عالميا

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل مفاجيء في السوق المصري، الخميس 11 يوليو، بقيمة 10 جنيهات.

ويأتي ارتفاع الذهب عقب صعود الأسعار العالمية، لتسجل أوقية الذهب 1422.43 دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 749 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5240 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.