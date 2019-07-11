شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطر تخفض شحنات خام الشاهين الفورية إلى النصف فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن قطر للبترول قلصت عدد شحنات خام الشاهين تحميل سبتمبر المعروضة للتحميل الفورى بمقدار النصف إلى اثنتين، انخفاضا من أربع شحنات فى أغسطس.

وأضافت أن انخفاض المعروض يرجع على الأرجح إلى صيانة مجدولة بحقل النفط.

وعرضت قطر للبترول شحنتين حجم الواحدة 50 ألف برميل للتحميل فى 21-22 و28-29 سبتمبرفى عطاء يُغلق يوم 16 يوليو، على أن تظل العروض سارية ليوم واحد.