المالية: الانتهاء من قوائم تسعير الخدمات بنظام التأمين الصحي والقطاع الخاص وافق على الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسئول بوزارة المالية، أنه تم الانتهاء من قوائم تسعير الخدمات للتعاقد عليها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن مصادر تمويل النظام الصحى الجديد سيكون عبر 3 آليات، ثلث التمويل من الاشتراكات وثلث من مصادر متنوعة والثلث الأخير تتحمله خزانة الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أنه سيتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع العام والقوات المسلحة وفق قائمة تسعير وقع عليها القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يقبل نظام التسعير ووافق على الأسعار.
وأوضح أنه تم الانتهاء من نظم الدفع، إضافة إلي أنه سيتم افتتاح مركز رئيسي لهيئة التأمين الصحي الشامل خلال أسبوعين.
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