ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% رابحا 62.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6968.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% خاسرا 42.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3831.83 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.1 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 110 شركة، فيما تراجعت 63 شركة. Advertisements وارتفع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.30%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%. وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم بوبا العربية بنسبة 4.93%، ثم معادن بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم "العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.99% ثم الحكير بنسبة 2.33%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 1.92%.

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