شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنشاء ملف طبى شامل منذ ولادة الطفل والتأمين يشمل 105 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول بوزارة المالية، أن نظام التأمين الصحي الجديد سيشمل 105 ملايين مواطن، بنظام تأمين شامل لجميع المواطنين بمستشفيات القطاع العام والخاص والقوات المسلحة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تشدد على تطبيق نظام يرضى جميع المواطنين عبر شراء الخدمات من مقدميها.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أنه سيتم إنشاء ملف طبى شامل منذ ولادة الطفل عبر نظام مميكن يتم تحديثه باستمرار بالحالة المرضية، على أن يخضع جميع أفراد الأسرة للنظام التأميني الجديد.

وقال إن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل ينقل الخطر المالى من على كاهل المواطن إلى الدولة عبر نظام مؤسسى لهيئة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أنه تم اعتماد آليات علاج الأفراد خارج البلاد، على أن تكون هناك إدارة بهيئة التأمين الصحي الشامل تقوم بعملية تحديد الدولة التي سيتم علاج الحالة بها.