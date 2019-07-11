شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تستهدف توفير 500 مليون دولار تمويلات جديدة من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تسعى لتوفير نحو 500 مليون دولار تمويلات ومنح جديدة من الاتحاد الأوروبى الفترة المقبلة لتمويل عدد من المشروعات الخدمية.

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قال المصدر لـ"الخليج 365" إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة 500 مليون دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية "2017- 2020"، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة.

أضاف أنه جارى تحديد أولويات القطاعات التى تحتاج الى تمويل جديد الفترة المقبلة من خلال الاستراتيجية المقبلة 2020- 2023 ، وكذلك بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ولا سيما أن الوزارة تعطي أولوية لتوفير منح لمشروعات النقل وتمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.