شكرا لقرائتكم خبر عن العراق سيوقع اتفاقا مع بوسكاليس بشأن منصة بحرية لتصدير النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة العراقية اليوم الخميس إنها فوضت وزارة النفط لتوقيع اتفاق أولي مع شركة الخدمات البحرية الهولندية بوسكاليس لبناء منشأة بحرية لتصدير النفط. كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إن حكومته تسعى إلى تنويع مسارات التصدير.

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