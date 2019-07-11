شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: برلمان لبنان يستهدف خفض عجز الميزانية أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية أن لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت اليوم الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 %.

كان صندوق النقد الدولى قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 % من الناتج المحلي الإجمالي.