تقارير: برلمان لبنان يستهدف خفض عجز الميزانية أكثر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية أن لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت اليوم الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 %.
كان صندوق النقد الدولى قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 % من الناتج المحلي الإجمالي.
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