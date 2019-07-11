شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 2.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 711 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.50% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.30% بضغوط هبوط سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 1.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%.