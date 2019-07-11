شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 11-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-7-2019 بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا بمصر 654 جنيها للجرام. Advertisements وسجل الذهب عيار 18 سعر 560 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 قرابة 745 جنيها للجرام، والجنيه الذهب سجل 5232 جنيها. تحرك أسعار الذهب فى مصر، جاء نتيجة صعود سعر الذهب عالميا لتسجل أوقية الذهب 1421 دولارا، بسبب مخاوف تدهور الإقتصاد الأمريكي وضعف عام في الدولار أمام العملات الرئيسية.

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