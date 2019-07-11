شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لن نبخل بأى مخصصات مالية لانجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسؤول بوزارة المالية، أن الانطلاق التجريبي لتطبيق التأمين الصحي الشامل يعبر عن قدرة الدولة للتحسن فى المجال الاقتصادي، فالمواطن سيشعر بنتائج التطور الاقتصادي من خلال تحسن منظومة الصحة والتعليم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تركز على التعليم والصحة والإصلاح الوظيفى.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن إطلاق حملة مثل فيرس سي تطلبت انفاق ما بين 7 إلى 8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها من خلال تراجع العجز ومعدل الدين وتحسن فى العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه لن تتمكن أي حكومة من تخصيص مبالغ مالية للصحة والتعليم دون وجود فوائض مالية، لافتا إلى أن الحكومة لن تبخل بأي مخصصات مالية لانجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.