شكرا لقرائتكم خبر عن "شهر ورا شهر.. مصر بترفع تصديرها".. 10 مليارات دولار صادرات مصرية خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالى، ارتفاعات متتالية على مدار الـ 4 أشهر الأولى من العام، محققة نحو 10 مليارات دولار قيمة إجمالية خلال الفترة من يناير – أبريل2019.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن حجم الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى"شهر بشهر"، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، بلغ متوسط الزيادة الشهرية فى صادرات مصر نحو 5%، خاصة فى الأشهر الثلاثة الأولى.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية 2.330 مليار دولار فى يناير 2019، مرتفعة إلى 2.481 مليار دولار خلال فبراير التالى له، بزيادة بلغت نسبتها 6.4%، فيما ارتفعت الصادرات المصرية خلال شهر مارس 2019 إلى 2.576 مليار دولار، بزيادة 3.8% عن شهر فبراير السابق له.

أما فى أبريل 2019، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة طفيفة عن شهر مارس بلغت 0.2%، بعد أن بلغت قيمتها 2.582 مليار دولار.

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وبحسب البيانات الإحصائية أيضاً، جاءت منتجات البترول "كلمة السر" والعامل المشترك الذى قاد الصادرات المصرية للارتفاع شهرياً خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من السلع المصرية، أبرزها، منتجات الألبان، والفواكه، والأسمدة، والملابس، واللدائن.

سجلت صادرات مصر من المنتجات البترولية "منفردة" خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، 1.504 مليار دولار، وجاء التطور فى قيمتها شهر بشهر، كالتالى: "200 مليون دولار فى يناير، 426 مليون دولار خلال فبراير، 332 مليون دولار فى مارس، 441 مليون دولار خلال أبريل".

من الجدير بالذكر أن، الدولة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إستراتيجية محددة تستهدف بها زيادة نمو الصادرات 10% سنوياً على مدار الفترة المذكورة والتى بدأت من العام المالى 2017/2018 مستمرة حتى العام 2021/ 2022.

تستهدف الدولة فى خطتها نحو زيادة الصادرات، عدة محاور، أبرزها، تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة.