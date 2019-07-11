شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إصدار أول تقرير لجودة خدمات المحمول أمام الجمهور أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المركز القومي لاختبار خدمات المحمول ومقره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، أن المركز سيقوم بقياس شهري دوري لاختبار خدمات المحمول الصوتية والإنترنت ويشمل 90 منطقة في القطر المصري و70 طريقا ومن الداخل مثل المراكز التجارية وأماكن تجمع المواطنين.
وأضافت الوزارة في مؤتمر صحفي بمناسبه افتتاح المركز، إنه سيتم الكشف عن نتائج تقرير جودة الخدمة عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات في 1 سبتمبر المقبل وسيتم نشر التقرير شهريا.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد تعاون مع شركة ألمانية لإنشاء المركز وإجراء قياسات الخدمة تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر تقرير جودة خدمات المحمول أمام الجمهور شهريا عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات الإلكتروني كنوع من الشفافية ما يساعد المستخدمين في معرفة جودة الخدمة لكل شبكة وحسم موقفه من اختيار أي شبكة يريدها.
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