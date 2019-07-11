شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 50 مليون جنيه استثمارات المركز القومي لاختبار المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش افتتاح المركز القومي لجودة خدمات المحمول في القرية الذكية، عن تغيير معايير اختبار جودة المحمول فيما يتعلق بزيادة مناطق اختبارات الخدمة بنحو 3 أضعاف، مشيرا إلى أن استثمارات المركز القومي لقياس جودة المحمول تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي حضره قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إمكانية توقيع جزاءات على مشغلى الخدمة حال رصد تراجع مستوى الخدمة لأي شبكة "أن هذا الأمر يقف على أسباب تراجع الخدمة في أي منطقة مثل المكالمات التي تفصل أو لصعوبة إجراء المكالمة أو تعثر الخدمة في منطقة ما والأسباب الفنية لذلك".

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وقالت الوزارة إن المركز سيسهم في تحسن مطلوب في مستوى الخدمات يشعر بها المستهلك المصري، وشددت الوزارة بالقول:" لسنا في خصومة مع الشركات بل العكس نتعاون لتقديم خدمة أفضل للمشتركين".

وكشفت الوزارة عن تغيير معايير اختبار جودة خدمات المحمول لتكون أكثر دقة بجميع المناطق التي تشهد اختبارات، حيث تم مضاعفتها بنحو 3 أضعاف وتم تقسيم المناطق ب أ و ب و في مرحلة لاحقة ج.