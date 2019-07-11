شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تفتتح المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تحكم لقياس واختبار جودة خدمات المحمول الصوتية والإنترنت، بمقر جهاز تنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، والمركز مزود بشاشات مرتبطة بأجهزة حديثة موجودة بأنحاء الجمهورية، لاختبار ومتابعة أداء الخدمة.

وحضر افتتاح المركز كبار مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we، والمهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر والمهندس أسامة سعيد رئيس قطاع التكنولوجيا والشبكات.

وكان مسئول رفيع بوزارة الاتصالات قد أكد لليوم السابع في وقت سابق أن جهاز تنظيم الاتصالات يمتلك مهندسين وفنيين على أعلى مستوى لإجراء القياسات، كما أن الشركة التى تم التعاقد معها لإجراء القياسات تجرى دورات تدريبية للموظفين بشأن التعامل مع الأجهزة الحديثة لاختبار الخدمة.

كان جهاز تنظيم الاتصالات، أصدر بيانا شديد اللهجة فى وقت سابق حذر شركات المحمول قائلا: "أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة".