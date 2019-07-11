شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع مع تأهب المنصات لعاصفة بخليج المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت العقود الآجلة للنفط أعلى مستوى فى ستة أسابيع اليوم الخميس فى الوقت الذى أٌخليت فيه منصات نفطية فى خليج المكسيك قبل عاصفة، بينما ألقت حادثة تعرضت لها ناقلة بريطانية فى الشرق الأوسط الضوء على التوترات فى المنطقة.

عوضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت خسائر تكبدتها فى وقت سابق وارتفعت 0.5% إلى 67.37 دولار للبرميل.

وفى وقت سابق من الجلسة، بلغت عقود برنت أعلى مستوياتها منذ 30 مايو عند 67.39 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 4.4 % أمس الأربعاء.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.5% إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن لامست فى وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 مايو عند 60.83 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس 4.5 % فى الجلسة السابقة.

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وقال مسؤول دفاعى أمريكى اليوم إن خمسة زوارق يُعتقد أنها تابعة للحرس الثورى الإيرانى اقتربت من ناقلة نفط بريطانية فى الخليج يوم الأربعاء وطلبت منها التوقف فى المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

والتوترات محتدمة فى الشرق الأوسط بعد هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي، عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على نحو منفرد من اتفاق متعدد الأطراف مع طهران لإنهاء برنامجها النووي.

وأوقف منتجو النفط الأمريكيون نحو ثلث إنتاج النفط فى خليج المكسيك يوم الأربعاء قبل ما قد تكون إحدى أول العواصف الكبيرة لموسم أعاصير المحيط الأطلسي.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من انخفاض المخزونات الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام هبطت 9.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الخامس من يوليو، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذى توقعه المحللون مع تكثيف المصافى الإنتاج.