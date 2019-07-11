شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2.5 مليار دولار صادرات مصر خلال شهر أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية، بلغت خلال شهر أبريل الماضى 2.58 مليار دولار، مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.5%.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الخميس، من واقع بيانات نشرته الإحصائية عن حجم التجارة الخارجية لمصر فى شهر أبريل 2019، إن ارتفاع الصادرات يرجع سببه إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول والتى ارتفعت صادراتها بنسبة 231.1%، البترول الخام بنسبة 35.0%، الملابس الجاهزة بنسبة 4.8%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 8.8%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات سلع أخرى خلال شهر أبريل الماضى أيضا مقارنة بمثيله من العام السابق، وجاء أهمها، الأسمدة بنسبة انخفاض 3.1%، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.4 %، ومنتجات الألبان بنسبة 21.0%، والأثاث بنسبة 28.2%.

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وعلى مستوى الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة 4.2%، حيث بلغـت 6.46 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2019، مقابل 6.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ارتفاع الواردات، إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.4%، قمح بنسبة 22.3%، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 4.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 54.8%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهـمها: (منتجات البترول بنسبة 6.0%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.1%، فول الصويا بنسبة 7.1%، سيارات ركوب بنسبة 24.3%).

كما أشار الجهاز فى بيانه، إلى قيمة العجز فى الميـزان التجارى لشهر أبريل 2019، والذى بلغت قيمته 3.87 مليار دولار، مقابل 3.63 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.