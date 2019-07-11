شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع مع إشارة باول إلى خفض وشيك للفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم الخميس بعد أن عزز رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى -البنك المركزى الأمريكي- توقعات خفض الفائدة الأمريكية فى وقت لاحق هذا الشهر، فى حين ضغط سهم جابان بوست للتأمين على القطاع مع انخفاضه بعد الإقرار بسوء الإدارة فى وثائق تأمينية.

وأغلق نيكى مرتفعا 0.5 % ليسجل المؤشر القياسى مستوى 21643.53 نقطة.

وصعد سهم نينتندو 4.2 % وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة بعد أن كشفت الشركة عن جهاز ألعابها المحمول الجديد "سويتش لايت".

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وأمس الأربعاء، أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الأمريكى طمأنة المستثمرين بخصوص فرص خفض سعر الفائدة فى وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال باول إن البنك المركزى متأهب "للتحرك على النحو الملائم" لدعم موجة نمو قياسية للاقتصاد الأمريكي.

لكن أداء قطاع التأمين اليابانى لم يكن على مستوى السوق عموما، حيث هوى سهم جابان بوست 6.4% لمستوى قياسى منخفض عقب إقرار الشركة يوم الأربعاء بسوء الإدارة فى أكثر من 90 ألف وثيقة تأمينية.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % إلى 1578.63 نقطة.