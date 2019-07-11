شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 11-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 11-7-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، في حين شهد ارتفاعاً طفيفا في البنك المركزي فى سعر الشراء .

وسجل الدولار ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، عند سعر 16.57جنيها للشراء، و16.67 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.54 جنيه للشراء.

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16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.