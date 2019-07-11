شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. التخطيط تستعرض جهودها فى التدريبات والاستشارات.. 13.3 ألف متدرب فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريراً حول المؤشرات الإجمالية الكمية لنشاط التدريب والبحوث والاستشارات خلال الفترة من الأول من يوليو 2018 وحتى 20 يونية 2019.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن خطة المعهد التدريبية تسير في خطى متسارعة، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط والمعهد بصفته الذراع التدريبى للوزارة على تنفيذ محور بناء القدرات بالشكل الأمثل من خلال توفير كافة الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس فقط الاكتفاء بتقديم البرامج التدريبية لهم بل وتقييم أدائهم قبل التعرض للبرنامج وبعده.

وأكدت، أنه وفقاً للمؤشرات التي جاءت ضمن تقرير المعهد حول نشاط التدريب، فقد بلغ إجمالى عدد المتدربين خلال الفترة المذكورة نحو 13 ألفا و 316 متدربا، فيما قدم المعهد حوالي 378 برنامج تدريبي في تلك الفترة على مدار 1794 يوم تدريبي بإجمالي عدد ساعات بلغ 10 آلاف و764 ساعة تدريبية.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف عدد من المؤشرات الكمية لنشاط التدريب والبحوث والاستشارات وفقًا لنوعية البرامج، من حيث برامج تدريب الإدارة العليا والادارة التنفيذية، وكلًا من قيادات الصف الثانى والبرامج النوعية المتخصصة، مشيرة إلى أن عدد المتدربين ضمن برامج تدريب الادارة العليا، بلغ 2730 متدرب بإجمالي 66 برنامج على مدار 325 يوم تدريبي بعدد ساعات 1950 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد المتدربين لبرامج تدريب الإدارة التنفيذية حوالي 5621 متدرب بإجمالي 177 برنامج علي مدار 820 يوم بحوالي 4920 ساعة تدريبية.

وحول برامج تدريب قيادات الصف الثانى، أوضحت الدكتورة شريفة أن عدد المتدربين بلغ 4275 متدرب بإجمالي عدد برامج بلغ 109 برنامج على مدار 567 يوم، ليبلغ عدد الساعات التدريبية لتلك البرامج حوالي 3402 ساعة لافتة إلى وصول عدد المتدربين ضمن البرامج النوعية والمتخصصة إلى 690 متدرب تم تقديم 26 تدريب لهم علي مدار 82 يوم تدريبي بإجمالي 492 ساعة تدريبية.

وتناول تقرير المعهد القومي للإدارة أبرز البرامج التدريبية المقدمة لقيادات الإدارة العليا في الدولة وعلى رأسها برنامج وطني 2030، الدبلوم المهني لتحليل السياسات العامة، برنامج تطوير المهارات الإدارية للقيادات العليا الحكومية، إلى جانب برنامج تأهيل وتطوير القيادات النسائية وورشة عمل حول التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتطوير الخدمات فضلاً عن برنامج الحكومة الالكترونية والتخطيط الاستراتيجي وورشة عمل استراتيجية الحكومة في العمل الحكومى، كما ذكر التقرير منتدى التطوير المؤسسي وبرنامج التواصل الفعال للمديرين ورؤساء القطاعات.

وحول أبرز البرامج التدريبية المقدمة لقيادات الصف الثاني في الدولة تناول التقرير برامج اعداد القادة الاداريين والقيادة الفعالة وإدارة فريق العمل وإعداد مديري الإدارات فضلاً عن برنامج إدارة الازمات وبرنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية وبرنامجي الموارد البشرية المتقدمة والطرق والأساليب المتقدمة لتقييم الأداء، إضافة إلى عدد من ورش عمل الاستراتيجيات واستشراق المستقبل والحوكمة وأخري حول المفاهيم الاقتصادية واستخدام التحليل الاقتصادي للموارد.

كما لفت التقرير إلى أبرز البرامج التدريبية المقدمة للمستوى التنفيذي في الدولة والتي تضمنت برامج إدارة الوقت وضغوط العمل والحوكمة والمراجعة الداخلية والمفاهيم المستحدثة في الإدارة، إضافة إلى برامج كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية ،تطوير المهارات المالية والرقابية للعاملين في القطاعات المالية.

كما تضمنت برامج المستوي التنفيذي وفقاً للتقرير برامج تطور أساليب التعاقدات وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 وإدارة الجودة في الرعاية الصحية وبرنامجي تأهيل الخريجين المتميزين للالتحاق بالقطاع الحكومي والطرق والأساليب المتقدمة لزيادة كفاءة وفعالية الأداء في الوحدات الحكومية فضلاً عن ورشة العمل حول كيفية التعامل مع العملاء وتحسين الخدمات المقدمة.

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وجاءت أبرز البرامج التدريبية النوعية والمتخصصة المقدمة وفقاً لتقرير المعهد القومي للإدارة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى 20 يونيو 2019 تتضمن برنامج الشهادة الاحترافية المعتمدة في مؤشرات الأداء الرئيسية Certified KPI'S Professional وبرنامج إدارة المشروعات بشكل احترافي (PMP)، فضلاً عن برامج تأهيل وتطوير القيادات النسائية، استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،إدارة وتشغيل المناطق الحرة، التواصل الفعال، استخدام النظام المميكن لتسجيل المرضى المترددين بمستشفيات الدولة، بناء فرق العمل ومهارات التفاوض إلى جانب ورشة عمل عن أساليب وطرق الإصلاح الإدارى، وندوة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.