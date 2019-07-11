شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 2.59 نقطة ليصل إلى مستوى 8908.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.09% خاسرا 42.39 نقطة ليصل إلى مستوى 3831.75 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.2 مليون سهم بقيمة 698 مليون ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 78 شركة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية والبنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%. وجاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.92%، ثم أسمنت الشمالية بنسبة 2.85%، ثم ساكو بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.17% ثم العربى بنسبة 1.87%، ثم التأمين العربية بنسبة 1.80%.

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