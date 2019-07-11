شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 0.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1540.58 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 785 ألف سهم، بقيمة قدرها 188 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.30% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.16%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%.