شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت فجر اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على الدعوة الرسمية التي تلقتها الوزيرة من مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك لزيارة مقرها، والمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن وذلك بمقر ناشيونال جيوجرافيك بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو.

كما تمت دعوة الوزيرة لزيارة معرض "ملكات مصر" الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريـال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، للترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن المقرر أن تقوم الدكتورة رانيا المشاط بإلقاء كلمة خلال الاحتفال الذى تنظمه سفارة جمهورية مصر العربية بمناسبة ثورة 23 يوليو، والذى يحضره حوالى 1000 مشارك مصرى أمريكى، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية، كما ستقوم الوزيرة خلال زيارتها بعقد عدة لقاءات مع مسئولي عدد من المؤسسات الدولية، إضافة إلي عقد عدد من اللقاءات الإعلامية.

وقبيل المغادرة أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الزيارة التي تأتى من منطلق اهتمام وزارة السياحة بالسوق الأمريكي الذي جاء في المركز العاشر ضمن الأسواق السياحية الأكثر تصديراً للسياحة إلى مصر في عام 2018 وحقق زيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2017، وحرصاً منها على استثمار هذه الزيادة لتحقيق مزيد من التدفقات السياحية خاصة وأن السائح الأمريكي يعتبر من ضمن الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التواجد في مثل هذه الأحداث للترويج لمصر بالخارج خاصة وأن توقيت الزيارة يتوسط احتفال الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال وكذا احتفالات جمهورية مصر العربية بثورة 23 يوليو.