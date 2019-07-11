شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مركز شباب مصغر بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 10000متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مركز الشباب المصغر بالمدينة علي مساحة 10000 متر مسطح، مشيرةً إلى أن المركز يضم مبنى اجتماعيا (أرضي + دور علوي)، وعدد 2 حمام سباحة ، و2ملعب كرة قدم مغطاة بالنجيل الصناعي، وملعب تنس طاولة و 2 غرفة حارس أمن، بالإضافة إلي سور خارجي وعدد 2 نافورة بالمدخل.

ووجهت المهندسة جيهان أحمد عمار بسرعة تشغيل مركز الشباب للاستفادة من عوامل الترفيه بالمدينة، حيث إنه يمثل عاملاً هاماً لجذب السكان لمنطقة التوسعات بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تضم ما يقرب من 500 عمارة إسكان اجتماعي، و400 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدن الجديدة.