شكرا لقرائتكم خبر عن ميزان المعاملات الجارية التركي يسجل فائضا 151 مليون دولار في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي التركي اليوم الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تحول في مايو إلى فائض قدره 151 مليون دولار. ويقل الرقم عن توقعات رويترز لفائض بقيمة 0.3 مليار دولار. وفي أبريل، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 1.301 مليار دولار. وفي 2018، سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بقيمة 27.633 مليار دولار.

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