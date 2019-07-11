شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 2473 مواطن سجلوا بياناتهم لحجز شقق العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية بأنه حتى أمس الأول الثلاثاء 9/7/2019، قام 2473 مواطناً بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)،و377 مواطناً دفعوا مقدمات حجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، و504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق.

وأوضح، أن التسجيل وسداد المقدمات مستمر على الموقع الإلكترونى حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18/7/2019، بينما سيبدأ حجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد 28/7/2019، وحتى يوم الأربعاء 31/7/2019، وسيبدأ حجز 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، يوم الاثنين 29/7/2019، وحتى يوم الخميس 1/8/2019، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح تلك الوحدات لتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى الوحدات السكنية.

Advertisements

وبشأن نظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.