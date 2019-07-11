تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرا 9.720 نقطة ليصل إلى مستوى 6116.37 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 8.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6758.53 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.30% خاسراً 14.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4847.71 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 131.8 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون دينار كويتى عبر 5755 صفقة. وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى البنوك والصناعة بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%. وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.16%، تلاه أسمنت أبيض بنسبة 9.05%، ثم شركة نور بنسبة 7.02%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.46% ثم المنتجعات بنسبة 11.51%، ثم سنرجى بنسبة 10%.

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