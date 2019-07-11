الاقتصاد

29 ريالاً سعر السهم في اكتتاب شركة عطاء التعليمية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إتش إس بي سي العربية ، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019. 

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" قد اكتتبت المؤسسات في كامل الأسهم المطروحة بنسبة تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة. 

كما شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح وقد تم تحديد سعر الاكتتاب عند 29 ريال سعودي للسهم الواحد.

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وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه وفق تعليمات الطرح الواردة في نشرة الإصدار لشركة عطاء التعليمية، فسوف يتم تخصيص 12 مليون سهم تمثل (100%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات المكتتبة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد.

ومع انتهاء عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات، سيتم طرح (1.2) مليون سهم لشريحة الأفراد، تمثل (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وذلك خلال فترة الطرح التي تبدأ من يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م وتستمر لمدة 5 أيام حتى نهاية يوم الخميس، الموافق 18 يوليو 2019م.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في نهاية مايو الماضي على طلب شركة عطاء التعليمية طرح 12 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من أسهم الشركة.

يشار إلى أن شركة عطاء التعليمية كانتكانت قد كشفت في منتصف العام الماضي عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

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