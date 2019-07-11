شكرا لقرائتكم خبر عن قروض مؤسسات الإقراض الحكومية بالسعودية تقفز 95% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت قيمة القروض المقدمة من مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بالسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 95%، لتبلغ نحو 3.925 مليار ريال مقارنة بـ2.016 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة أربع مؤسسات وصناديق، وهي صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية.

واستحوذ صندوق التنمية العقارية على نحو 48.4% من إجمالي قيمة ما قدمته مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة خلال الربع الأول 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وصرف الصندوق نحو 1.898 مليار ريال قروضا بالربع الأول 2019 مقارنة بـ 1.008 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018 مسجلا نموا نسبته 88%، بما يعادل نحو 889.2 مليون ريال.

وجاء ثانيا من حيث الأعلى في صرف القروض، صندوق التنمية الصناعية، بنحو 1.191 مليار ريال تشكل نحو 30.3% من مجموع القروض التي صرفتها مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، لكنه الأعلى من حيث نسبة النمو في القروض المصروفة.

وشكلت القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية في الربع الأول 2019 نحو 2.8% من مجموع القروض التي صرفتها مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة.

يذكر أن مؤسسات الإقراض ضخت نحو 11.56 مليار ريال استثمارات داخل الاقتصاد المحلي خلال عام، منذ نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول 2019.