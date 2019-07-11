شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانات" توافق على قرض بـ16.3 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي خلال اجتماعه مؤخرا، وبالتضامن مع الشركاء الآخرين على السماح للشركة التابعة "المستشفى الملكي للنساء والأطفال» بالحصول على قرض بنكي بقيمة 16.3 مليون دولار، وتقديم الضمانات اللازمة باسم الشركة.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة استقالة عضو مجلس الإدارة الشيخ عبدالله خليفة آل خلفية من عضوية المجلس، الذي سينظر في تعيين خلف له لاستكمال مدته، على أن يكون إقرار التعيين في أول اجتماع جمعية عمومية قادم.

وارتفعت أرباح شركة "أمانات القابضة" إلى 20.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح قدرها 14.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.