شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات": شبكات الجيل الخامس لا تحتاج إلى اشتراك جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عبر موقعها الإلكتروني أن الاستفادة من شبكات الجيل الخامس على الهواتف الذكية لا تحتاج إلى اشتراك جديد من قبل المستخدم، شرط امتلاكه هاتفاً يتوافق مع هذه الشبكات.

وأشارت إلى أن المشترك بخدمات الشركة ليس بحاجة إلى اشتراك جديد في باقات بيانات أو مكالمات حالياً، حيث لم يتم الإعلان عن باقات سعرية لخدمات الجيل الخامس في الدولة بعد.

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وتوقّع سلفادور أنغلادا، رئيس قطاع الأعمال لدى"اتصالات" في وقت سابق أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019.

وكانت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد اعلنتا في وقت سايق عن جاهزيتهما التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتيهما لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 لكلا منهما.

وأعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، التعاون مع "اتصالات" في أبريل الماضي لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.