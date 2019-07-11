شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الإماراتية: تطبيق "العلامات المميزة" على "تبغ الأرجيلة" نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، قراراً جديداً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" والذي حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، بالنسبة لجميع أنواع تبغ الأرجيلة "المعروفة باسم المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.

وأكدت "الهيئة" ضرورة امتثال كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية‏ من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام ومتطلباته، وتعاونهم مع "الهيئة" لتطبيقه بدقة وفاعلية.

وأوضحت أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، فيتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات "الهيئة".

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وأشارت إلى أن الطوابع الضريبية الرقمية تتضمن معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

ووفقاً لقرار "الهيئة" الذي يضم خمس مواد، فإنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل ستتوافر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة في القرار "التي تشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً" والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية المحددة في القرار لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من شهر مارس عام 2020، سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة، (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها.

واعتباراً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة من دون علامات مميزة.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.