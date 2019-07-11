شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تتلقى عروضاً من 17 شركة لإدارة مشاريعها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عروضاً مخفضة من شركات للدخول ضمن مجموعة الشركات الاستشارية لإدارة مشاريعها. وتقوم "أدنوك" بتكوين مجموعة استشارية من الشركات للإشراف على تنفيذ مشاريعها الكبرى بصفة دائمة. Advertisements وقالت مصادر إن 17 شركة وجهت أدنوك إليها الدعوات، تقدمت بعروضها التجارية لتكوين المجموعة، بحسب صحيفة البيان. وشملت القائمة شركات بيكتل وكيه بي آر وجاكوبس، وود جروب وبنسبين وموط مكدونالد، فضلا عن لافالين ووارلي بارسونز. ومن ناحية أخرى منحت شركة أدنوك للغاز الحامض، عقداً لشركة كيه بي آر لتنفيذ عقد التصميم والأعمال الهندسية لمشروع جمع الكربون.

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