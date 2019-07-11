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شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تكشف عن برنامج صكوك وسندات بـ 8 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي عن برنامج لبيع الصكوك بقيمة 5 مليارات دولار.
وأعلنت شركة موانئ دبي كرسنت المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، التابعة لموانئ دبي العالمية، عن ملحق نشرة طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لبيان لبورصة ناسداك دبي.
وذكرت الشركة أن هذا الملحق مرتبط أيضاً بنشرة الطرح الأساسية التي أعلنتها في 5 سبتمبر عام 2018.
وحصلت على موافقة السلطات التنظيمية المالية، وبهذا يصل مجموع الصكوك والسندات إلى 8 مليارات دولار (29.3 مليار درهم).
وكشفت مصادر مطلعة منذ أيام أن مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة كلفت 3 بنوك بترتيب اجتماعات مع عدد من مستثمري الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، اعتباراً من 10 يوليو الجاري لإصدار سندات دولية بآجل 10 سنوات وذلك استعداداً لجمع حوالي مليار دولار عبر إصدار صكوك.
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