شكرا لقرائتكم خبر عن تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد - محمد أبو الغيط

تقرير - خاص أخبار اليوم: بدأت الشركات المدرجة بالسوق السعودية " تداول" في الإعلان منذ أيام عن نتائج أعمالها بالربع الثاني من العام 2019.

وكنوع من الخدمة لزواره قام موقع "أخبار اليوم" برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

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ويهدف الرصد من ناحية إلى إعطاء رؤية مستقبلية لما ستكون عليه أرباح الربع الثاني، إلا بالشركات التي تتأثر بعوامل الموسمية، ومن ناحية أخرى وبعد إعلان كل شركة عن نتائج أعمالها يسهل على زوار الموقع مقارنة النتائج المعلنة بما سبقها من نتائج خلال العام الماضي كاملا وبالربع الأول من العام الحالي.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019.