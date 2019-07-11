شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "صادرات" 10 آلاف ريال لمخالفة نظام السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على الشركة السعودية للصادرات الصناعية لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الغرامة تم تطبيقها على الشركة لعدم تزويدها الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 9 فبراير الماضي، حيث لم تزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 16يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 8.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى تدني قيمة مخزون مادة الكبريت بمبلغ 6.9 مليون ريال بالإضافة إلى أنخفاض مجمل الربح للمبيعات، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2018، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

كذلك ارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 18.2 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 8.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.