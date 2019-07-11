شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أبومعطي" توافق على تصفية شركة تابعة برأسمال 50 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه ،شركة تابعة، والتي يبلغ رأس مالها 50 ألف ريال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأربعاء، إلى أن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات تمتلك ما نسبته 99% من شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ويمتلك محمد بن راشد الدويش ما نسبته 1% من الشركة، ونظراً لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تاريخ تأسيسها فقد تم الموافقة على قرار تصفيتها،

ومن المتوقع أن لا يكون هناك أي أثر مالي لعملية التصفية. هذا وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات جوهرية خاصة بموضوع التصفية.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع المبيعات، وعلى الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 24.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 21.9 مليون ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات إلى 316.9 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 302.9 مليون ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018.