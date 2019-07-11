شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "الدار العقارية" لتنفيذ ثلاثة مشروعات تابعة لحكومة أبوظبي بقيمة 5 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الدار العقارية" عن اختيارها لتنفيذ ثلاثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إن تكلفة المشاريع التي ستتولى تنفيذها نيابة عن حكومة أبوظبي تبلغ نحو 5 مليارات درهم، علماً بأن المشاريع ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي تشمل جزيرة السعديات وجزيرة ياس ومنطقة الفلاح.

واشار البيان إلى أن حكومة أبوظبي كلفت "الدار العقارية بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم.

كذلك اختارت هيئة أبوظبي للإسكان الدار العقارية لتولي أعمال تطوير توسعة مشروع "الفلاح"، الحي السكني المتكامل، علماً بأن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 2 مليار درهم.، وذلك على أن تشمل توسعة المشروع ستضيف 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم 4898 فيلا.

وبحسب البيان، تم تعيين "twofour54" كمطور لمقرها الجديد على جزيرة ياس البالغ تكلفتها بلغت مليار درهم. ومن المُقرر أن يحتضن المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي والقطاعات الإبداعية المرتبطة به.

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وكانت الدار قد أعلنت، خلال يونيو الماضي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة "أناروك للخدمات العقارية" الهندية، لعرض مجموعة من أبرز المشاريع العقارية وأكثرها جاذبية في أبوظبي على المستثمرين والمشترين في الهند.

وقالت الدار العقارية، في بيان سابق، إن هذه الشراكة تهدف إلى إطلاع المستثمرين الهنود على محفظة الشركة المتميزة من الوجهات عالمية المستوى في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.