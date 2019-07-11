شكرا لقرائتكم المفاوضون الأميركيون والصينيون يستأنفون محادثات التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 19:12

أجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية في وقت يسعى العملاقان الاقتصاديان العالميان لحل نزاعهما التجاري بعد أكثر من أسبوع على إعلان هدنة بينهما.



وتعثرت المحادثات في أيار (مايو) بعد اتهام الولايات المتحدة بكين بالتراجع عن التزاماتها، وتصاعد الخلاف بين الجانبين مع فرض كل منهما رسوماً جمركية عقابية على الأخرى.

ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفقا على إحياء المفاوضات خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 حزيران (يونيو) الماضي.

وتحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير التجارة تشونغ شان. وقال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو للصحافيين إن المحادثات "جرت بشكل بناء" لكن "من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل".

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وفي مقابلة مع شبكة "فوكس" وصف كودلو المحادثات بـ"التمهيدية"، وقال إنه سيتم "على الأرجح" الترتيب للقاءات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ولفت كودلو إلى أن ترامب وافق على تعليق فرض رسوم جديدة وسيسمح ببيع بعض السلع الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

وأضاف: "توقعاتنا كبيرة جداً بأن تبدأ الصين في وقت قريب جداً وربما على الفور، في شراء منتجات زراعية أميركية". وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب إن الجانبين تبادلا "الآراء حول تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين في أوساكا".

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 360 بليون دولار من المبادلات التجارية بينهما ولا تزال تلك الرسوم مطبقة. وبعد لقائه شي في أوساكا، قال ترامب إنه سيمتنع عن فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية. وكان هدد سابقاً بفرض رسوم عقابية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 بليون دولار.

وأثار ترامب استياء في الكونغرس الأميركي بموافقته على تخفيف بعض قيود التصدير على مكونات لـ"هواوي"، على رغم اشتراط ترامب أن يحرص المسؤولون على تفادي مخاطر جديدة على الأمن القومي الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات مشددة على الشركة الصينية التي يخشى المسؤولون الأميركيون من استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية لمعداتها.