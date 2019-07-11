شكرا لقرائتكم قيمة الأسهم المتداولة في البحرين ترتفع 88 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 10 يوليو 2019 - اخر تحديث في 10 يوليو 2019 / 19:11

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الأربعاء) على ارتفاع لليوم الثاني بنسبة 0.10 في المئة تعادل 1.60 نقطة، صعودا الى 1539.91 نقطة في مقابل 1538.31 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.15 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.30 في المئة ما يعادل 2.29 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.12 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 9.4 مليون سهم في مقابل 4.99 مليون اليوم السابق بنسبة 88 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.64 مليون دينار في مقابل 1.46 مليون اليوم السابق بنسبة 81 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة الى 151 صفقة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.67 بليون دينار بزيادة 12 مليونا نسبتها 0.13 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت أسهم 11 شركة منها، بينما هبطت 5 شركات، واستقرت شركة واحدة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لليوم السابع بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.88 مليون دينار بحريني، شكلت 71 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.32 مليون سهم، نفذت من خلال 65 صفقة.

وجاء سهم الأهلي المتحد في صدارة الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.84 مليون دينار، نسبتها 70 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 5.10 مليون سهم، تلاه سهم عقارات السيف بسيولة 298 ألف دينار نسبتها 11 في المئة، من تداول 1.49 مليون سهم.