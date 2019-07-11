تعرف على الفئات الجديدة المستبعدة من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة

أحمد أبوعقيل بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تنفيد المرحلة الرابعة من أول يوليو الجاري حتى ٢٥ أغسطس المقبل لاستبعاد غير المستحقين مِن دعم البطاقات التموينية.

الفئات المستبعدة في المراحل الأولى والثانية والثالثة.

١- من يزيد فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر.

2- فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر.

٣-مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .

٤- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.

الفئات المستبعدة في المرحله الرابعة

المرحلة بدأت من أول يوليو الجاري حتى ٢٥ أغسطس المقبل

1- من تزيد مصروفاته المدرسية لأحد أبناءه عن 30 ألف جنيه.

2- من يبلغ متوسط مصروفات المدارس الخاصة لأبناءه متوسط 20 ألف جنيه.

3- من يمتلك 10 أفدنه من الأراضي الزراعية فأكثر.

4- من يسدد 100 ألف جنيه ضرائب .

5- من يمتلك سيارة موديل 2011، فأحدث.

6- من يمتلك سيارة موديل 2014 فأحدث.

7- من يستهلك كهرباء 650 كيلو وات شهرياً.

8- من يستهلك رصيد هاتف محمول 800 جنيه فأكثر.

9- شاغلي المناصب العليا.

ويضاف إلى الفئات السابقة 4 فئات أخرى وهي كما يلي:

1- من لديه مرتب تأميني مرتفع.

2- أصحاب الدخول المرتفعة من موظفي الحكومة.

3- من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

4 من يسدد جمارك وارد أو صادر.

كما قررت الوزارة فتح باب التظلمات لمن يتم حذفه من أصحاب البطاقات التموينية.

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