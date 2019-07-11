شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى 28 يوليو .. ولجان متابعة فى المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركات مكثفة فى أروقة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، استعدادا لموسم الحج الذي بدأ العد التنازلى له، حيث يكثف جميع العاملين الجهد بناء على توجيهات للتسهيل على الحجاج المصريين، ومتابعة أحوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، وفى الوقت ذاته ضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية، والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.

ومن المقرر ، أن يبدأ سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى ،الطيران، فى 25 ذو القعدة 28 يوليو المقبل، ووفود البرىن تبدأ السفر قبلها بيومين، حيث يستمر سفر الحجاج حتى حتى 4 ذو الحجة.

Advertisements

وتبلغ أعداد الفائزين بقرعة الحج السياحى 36 ألف مواطن تم تقسيمهم على برامج الحج السياحى الأربعة، 12 ألف تأشيرة للحج البرى، و12 ألفا للحج الاقتصادى، و12 ألفا للمستويين الأربع والخمس نجوم تشكيل لجنة فنية مصغرة، لتكون فى حالة انعقاد دائم حتى نهاية موسم الحج هذا العام.

وتعمل وزارة السياحة على تشكيل لجان لتقديم كل التسهيلات للحجاج والشركات المنفذة لرحلات الحج، وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركات أثناء استكمال الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، وتتابع اللجنة كافة المراحل، وصولا إلى نهاية الموسم.